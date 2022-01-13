تعاون إيراني روسي في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية

العالم - إيران

وخلال زيارته والوفد المرافق له إلى موسكو للمشاركة في مراسم الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس الادعاء العام في روسيا، أكد محمد جعفر منتظري خلال لقائه مع نظيره الروسي إيغور كراسنوف، ضرورة التعاون المنسجم بين جهازي القضاء لدى البلدين في مكافحة الجرائم المنظمة وخاصة الجرائم الإرهابية.

وكان من محاور المحادثات خلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء في موسكو؛ ضرورة التعاون بشأن استرداد المجرمين، والمساعدة في نقل المحكومين، وضرورة تنمية التعاون القضائي في إطار مذكرات التفاهم واتفاقية التعاضد القضائي.