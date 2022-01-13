مساعي وزير خارجية كيان الاحتلال لإقناع شركائه للتفاوض مع السلطة

العالم - مراسلون

آخر اللقاءات كانت بين وزير الخارجية الكيان الاسرائيلي يائير لبيد ومدير المخابرات العامة الفلسطيي اللواء ماجد فرج.

ورغم تاكيد الاسرائيليين عن ان الرجلين ناقشا قضايا اقتصادية وامنية لكن لبيد المح الى انه يحاول اقناع شركاءه في الائتلاف الحكومي على ضرورة التفاوض مع الفلسطينيين لكنه تعهد بان لا يقوم بهذا الامر دون موافقتهم .

وكما العادة الفصائل الفلسطينية اعلنت رفضها لاي لقاءات مع الجانب الاسرائيلي لاسيما وانها تكرس ما تريده حكومة الاحتلال الاسرائيلي من تحول السلطة الفلسطينية الى سلطة خدمات دون السياسية.

وما يعني ايضا اعتبار الفلسطينيين في الضفة الغربية مقيمين لا يملكون حق تقرير مصيرهم .

مادام الحديث عن الامن والاقتصاد فان حكومة نفتالي بنيت تبقى مرتاحة في العلاقة مع الفلسطينيين .

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