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القبض على سيدة حضرت إلى الكونغرس وتحمل أسلحة غير مرخصة

القبض على سيدة حضرت إلى الكونغرس وتحمل أسلحة غير مرخصة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب شرطة "الكابيتول" الأمريكي القبض على سيدة بتهمة "حيازة أسلحة غير مرخصة" حضرت إلى المبنى وطالبت المسؤولين في الكابيتول بمقابلتها.

العالم ـ الأميركيتان

وقال المكتب: "إلى جانب الذخيرة تم ضبط بندقية (ريمنغتون نايلون) غير مسجلة، وبندقية (كونيكتيكت فالي آرمز)، وبندقية (غامو) وبندقية (موسبرغ)".

وأضاف: "أوقفت المرأة شاحنتها الصغيرة أمام مقر شرطة الكابيتول على مسافة قصيرة من مبنى الكونغرس الأمريكي في منتصف اليوم السابق".

وتابع: "أخبرت الضباط أنها من ميشيغان وتريد التحدث عن المعلومات التي كانت لديها بشأن 6 يناير 2021، وأثناء الحديث معها، لاحظ ضابط الشرطة وجود أسلحة".

وأشار البيان إلى أنه "لا يوجد دليل حتى الآن على أن المرأة (58 عاما) جاءت لتفعل شيئا آخر غير الكلام"، من دون أي تفاصيل أخرى.

ووجهت للسيدة تهمة "حيازة ونقل أسلحة وذخائر غير مسجلة بشكل قانوني".

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