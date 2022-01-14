مليونية الـ13 من يناير السودانية بعدسة قناة العالم

العالم - مراسلون

علي غير العادة استبقت القوات الامنية والعسكرية مليونية الثالث عشر من يناير بفتح الطرق والجسور وعدم قطع الانترنت والاتصالات، وبدت الحركة عادية في معظم شوارع الخرطوم، كما بدأت التظاهرات في ارجاء العاصمة بمدنها الثلاثة، وكثرت التساؤلات في هذه الاجراءات وازدادت أكثر بعد مقتل عميد في الشرطة بشارع القصر، البعض يشير لمقتله بسلاح ابيض والاخر يوضح انه تم دهسه بسيارة واتهام المتظاهرين بقتله لتنتفي نظرية السلمية للمتظاهرين ويُبرر حينها العنف المفرط تجاههم، وما زالت الحقيقة غائبة.

وقال الخبير الاستراتيجي الرشید ابراهيم: "قصد بذلك الحكومة أن تقدم عربونًا للبعثة الدولية بانها مع الحوار والتهدئة ولاتستهدف قتل المتظاهرين أين كان بهذه التدبيرات".

تواصلت التظاهرات في معظم شوارع الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي حيث استطاع المتظاهرون كسر الطوق الامني قبالة القصر الرئاسي ووصلوا الي محيطه وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر الي ثكناته.

واستخدمت القوات الامنية والعسكرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما ادي لسقوط عدد من الضحايا مابين قتيل وجريح.

وقال احد المواطنين: "أي حماية وإعانى لهؤلاء العسكر الانقلابي لاتنفعهم، لان هذا الشعب مصمم ويردد دائمًا في شعارته الشعب الشعب اقوى والردة مستحيلة".

وأكد الشارع السوداني من خلال التظاهرات رفضه التام لأية مبادرات تعطي الشرعية للنظام العسكري او أية مبادرات تأتي من الخارج في اشارة للمبادرة الاممية.

وقال احد المواطنيين: "لانحتاج الى اي وساطة أممية والمجتمع الدولي اينما حل خرب ودمرا ولا نحتاج الى وساطات مستوردة".

بدورها قالت احد المواطنات: "المشكلة في الامارات والسعودية لانثق بهم انهم يشتغلون من اجل مصالحهم، كل مكان يريدون مصالحهم من الحرب في اليمن والجيش".

وأكد المتظاهرون علي سلمية التظاهرات وعدم اعطاء أية فرصة لتغيير هذا الشعار.

التركيز الاكثر بالنسبة للمتظاهرين في الفترة الاخيرة لا للتدخلات الاجنبية نسبة العديد من المبادرات التي بدأت تطرأ من الخارج.

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