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الجزائر تشرع في تسويق لقاح كورونافاك المصنع محليا

الجزائر تشرع في تسويق لقاح كورونافاك المصنع محليا
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر الشروع رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك"، الذي يقوم مجمع "صيدال" العمومي بإنتاجه، بعد حصوله على قرار التسجيل حول فعاليته وسلامته.

العالم - الجزائر

وقالت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية في بيان، أمس الخميس: "تبعا لتفشي جائحة كوفيد-19 وفي إطار الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل ضمان إنتاج وإتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كورونافاك" المصنّع من قبل مجمّع صيدال بالتنسيق مع مخابر سينوفاك الصينية".

وأضافت: "تعلن وزارة الصناعة الصيدلانية الشروع في تسويق لقاح كورونافاك الذي يقوم مجمع صيدال العمومي بإنتاجه، تبعا لحصوله على قرار التسجيل في 30 ديسمبر 2021 بعد التصديق على مختلف الاختبارات التي أجرتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، والمتعلّقة بفعالية وسلامة اللقاح".

وأعلن وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن اتفاق مع الشريك الصيني، على تمكين صيدال من تطوير نوع جديد من اللقاحات، مضادة لمتحورات فيروس كورونا في حال ظهورها في الجزائر.

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