الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مطالبات صهيونية بهدم مسجد في بيت صفافا بالقدس المحتلة

مطالبات صهيونية بهدم مسجد في بيت صفافا بالقدس المحتلة
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن بلدية كيان الاحتلال في القدس المحتلة طلبت هدم مسجد القبة الذهبية الجديدة الذي يقع في بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

ونقل موقع سبوتنيك نقلا عن صحيفة يديعوت احرونوت العبرية صباح اليوم الجمعة، أن بلدية القدس تقدمت بالتماس إلى المحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا يضم مسجدا تعتليه قبة ذهبية، بزعم أنها تشبه قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تعرضت لضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية المتطرفة للمطالبة بهدم المبنى الاسلامي باكمله، وليس هدم القبة الذهبية فحسب، بدعوى أن القبة قد وضعت لتكون مصدرا آخر للعنف في مدينة القدس المحتلة.

مسجد الرحمن في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، يقع على مساحة 300 متر مربع تقريبا، وهو أحد أربعة مساجد في بلدة بيت صفافا الواقعة على مسافة 6 كم جنوب شرقي المدينة، تحيطها المستوطنات من كل الجهات.

روابط ذات صلة

حماس تؤكد ان الحل هو العودة إلى الشعب وأصل القضية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمات حقوقية تطالب الأندية الإسبانية باتخاذ موقف بشأن حقوق الإنسان في السعودية

اصابة 20 مستوطنا بمتفرعة من اوميكرون

وفد طالبان يتوجه إلى تركمانستان لإجراء محادثات

مطالبات صهيونية بهدم مسجد في بيت صفافا بالقدس المحتلة

تظاهرة ضد "حكومة الشر" في القدس المحتلة

شاهد .. خبير اقتصادي: الطبقة السياسية تعرقل الإصلاح الإقتصادي في لبنان