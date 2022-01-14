المرزوقي يدعو لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته

العالم - تونس

وبحسب ما نشرته قناة "المستقلة"، قال المرزوقي إن سعيد "لم يتطاول فقط على الدستور ومؤسسات الدولة وإنما تطاول على استقلال تونس".

ووفقا له، فإن سعيد هو ضابط في المخابرات المصرية وعلى ارتباط وثيق بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويأتمر بأوامره"، مشيرا إلى "ضرورة إسقاط حكم سعيد قبل هذا التاريخ وقبل موعد الاستفتاء الإلكتروني الذي يخطط من خلاله لحكم البلاد مدى الحياة بعد حصوله على تفويض شعبي".

وفي السياق، دعا المرزوقي لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، على حد تعبيره.