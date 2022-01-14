رشاوى سعودية لبرلمانية فرنسية لتلميع صورة 'إبن سلمان'

العالم- السعودية

وأظهر التحقيق الذي نشره مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليت تلقت رشاوي مالية من السعودية لتلميع صورة محمد بن سلمان.

وأشار التحقيق إلى مواقف غوليت التي روجت لرؤية 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان قبل سنوات لتنويع اقتصاد السعودية، فضلا عن إطلاقها حملات دعائية للترويج لإصلاحات ولي العهد السعودي ومهاجمة خصومه.

وذكر التحقيق أن غوليت على الرغم من سمعتها التي لا تشوبها شائبة، ودرجة الولاء المتدنية إلى حد ما ومهاراتها المحدودة، فقد ساعدت أظافرها المصممة جيدًا على تحريك الأحداث ذات الأهمية التاريخية.

وتنشط غوليت في إطار من جماعات الضغط للعديد من البلدان، وأحيانًا في صراع مع بعضها البعض، وأصبحت حتى بدون تعيينات حكومية ضمن عصابة حيوية وسرية في السياسة في الشرق الأوسط.

وغوليت من أصول يهودية وقد تخرجت بدراسة القانون المدني العام وأصبحت محامية في نقابة المحامين في باريس والتي اختفت جميعها من سيرتها الذاتية الرسمية بعد شطبها من نقابة المحامين في عام 2000 بع تورطها في إساءة أموال الآخرين.

وقد ورثت غوليت بعد وفاة دانيال جولي مقعده في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفي عام 2011 ظهرت كمرشحة على قوائم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية (Union Centriste)، وتم انتخابها بنتيجة جيدة وهو نجاح تكرر في انتخابات سبتمبر 2017.

وفي البرلمان، قاتلت غوليت بشكل أساسي كجماعة ضغط لدول الخليج: كانت مقررة مشروعي قانون، أحدهما بشأن اتفاقية المساعدة مع المملكة العربية السعودية والآخر حول التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي أكتوبر 2015، تولت غوليت منصب مقرر بعثة مجلس الشيوخ الفرنسي ” بشأن تنظيم وموقع وتمويل الإسلام في فرنسا ودور عبادته”.

وغوليت معجبة كبيرة بمحمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعرفت بموافقها الهجومية على خصوم الرياض وأبوظبي وفي مقدمتهم تركيا.

وموقف غوليت من قضايا الخليج العربي أكثر تقلباً. في يوليو 2011، دعمت مشروع قانون لتعزيز التعاون العسكري مع الإمارات مبررة ذلك بحقيقة أن أبو ظبي قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتسعى لحماية ودعم قوة نووية أخرى.

وبموجب الاتفاق تتعهد فرنسا بـ ” ردع أو صد أي عدوان ” ضد الإمارات: ” المعتدي المحتمل هو بالطبع إيران ، على الرغم من عدم تحديدها كتهديد في أي وثيقة عامة”.

وتمتلك فرنسا بالفعل قاعدة عسكرية دائمة في أبو ظبي: يطلق عليها “معسكر السلام” ، تم افتتاحه في عام 2009، للتنافس مع الولايات المتحدة وبريطانيا على النفوذ العسكري والتجاري في المنطقة.

كما أن غوليت هي جزء من مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية، وقد دعمت لسنوات إقامة علاقات تطبيع بين تل أبيب وكل من السعودية والإمارات.