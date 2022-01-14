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غير معروفة.. استخدامات غريبة للشاي لم يخبرك بها أحد

غير معروفة.. استخدامات غريبة للشاي لم يخبرك بها أحد
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

يعد مشروب الشاي من أنواع المشروبات الساخنة التي تحتل شهرةً واسعة على نطاق كبير في جميع أنحاء العالم.

العالم - منوعات

كما وله فوائد صحية عديدة. بدءاً من تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة. لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن له بعض الاستخدامات الغريبة والغير معروفة نوعاً ما، منها: .

تجديد السجاد

يمكن رش القليل من الشاي على المناطق التالفة من السجاد. ثم تركه لمدة لا تزيد عن الـ 10 دقائق. قم بكنسه بعد ذلك.

سيعمل الشاي على امتصاص المواد المُتلِفة للسجاد كما يمكنك استخدام مسحوق شاي المعطر بالياسمين.

تلميع الأثاث

يمكت أن نُحضر بعض الشا ي “غير المُحلى” ونتركه حتى يبرد. ثم نُبلل قطعة قماش با لشاي. ونمسح بها الأثاث. وحينها سنرى النتائج المذهلة، لأن أحادي أكسيد الكربون الموجود في الشاي يمنح الخشب مظهراً لامعاً.

إزالة الدهون عن السفرة القماشية

لازالة بقع الدهون التي تعلق على السفرة القماشية. قم بنقعها لـ 20 دقيقة فقط في طبق كبير مملوء بالشاي الساخن غير المحلى.

بعد ذلك اخرجها وقم بنقعها بماء ساخن فقط لـ 10 دقائق، ثم اغسلها بالماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج.

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