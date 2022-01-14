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بالفيديو..مستجدات مشهد التظاهرات في تونس

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت القوى الامنية عددا من المتظاهرين خلال تظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد واحياء لذكرى الثورة.

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة قناة العلم في تونس، إنه قد تم اخلاء ساحة 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة، التي تجمهر فيها المحتجون بدأية التظاهرات، واضافتأنه تم عزل المتظاهرين كل على حداه على شكل مجموعات كل مجموعة في شارع، وايضا تم تفريق المتظاهرين الذين خرجوا في ساحات اخرى من العاصمة التونسية.

واوضحت مراسلة العالم أنه يوجد جزء من المحتجين في شارع محمد الخامس، واغلبهم ينتمون الى حركة النهضة مع حضور لقيادات الحركة.

واشارت الشريفي الى ان تم الجاء التحرك من قبل القوات الامنية من ساحة 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة الى شارع محمد الخامس، وتم اغلاق كافة مداخل الشارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الامنية والحديدية.

هذا وقد اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين في عدة شوارع بالعاصمة تونس، وحاولت القوى الامنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة.

وسعت قوات الأمن إلى عزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة،كما حاصرت القوى الأمنية مجموعات المتظاهرين في شارع محمد الخامس وحاولت منعهم من التقدم.

فيما وقعت حالات إغماء بين عدد من المحتجين نتيجة العنف المستخدم من القوى الأمنية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو..مستجدات مشهد التظاهرات في تونس

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