بالفيديو.. الارض تزداد سخونة فما هو مستقبل البشرية؟

العالم - خاص بالعالم

ويشير خبراء إلى أن هذه المعطيات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تؤكد مرة جديدة حجم ظاهرة الاحترار المناخي.

ويعتبر خبراء في مجال مراقبة المناخ في الوكالة الأميركية أن تصنيفات الوكالات تجمع على أن سخونة كوكب الأرض ترتفع بشكل كبير، وأن كل ما يحصل هو نتيجة تركيزات قياسية من غازات الاحتباس الحراري، منها ثاني أكسيد الكربون.

وتوضح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن السنوات الثماني الأخيرة تعتبر الأكثر سخونة منذ بدء السجلات عام 1880، وتشكل السنوات التسع الممتدة بين عامي 2013 و2021 جزءا من قائمة 'السنوات العشر الأكثر سخونة'، أما السنة العاشرة الناقصة فهي الفان وعشرة (المصنفة في المركز التاسع).

وهدف اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في عام الفين وخمسة عشر قضى بحصر الاحترار بدرجتين مئويتين ودرجة ونصف1,5 درجة مئوية إذا أمكن، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

ويرى الخبراء أن 'متوسط درجة الحرارة العالمية سيتجاوز بشكل شبه مؤكد درجة ونصف1,5 درجة مئوية، وذلك خلال مرحلة معينة من العقد الثالث من القرن الحالي، أو بحلول أوائل 2040.

ويعزى الاحترار المناخي إلى الأنشطة البشرية وخصوصا إلى الوقود الأحفوري وتتمثل نتيجته في تفاقم ظواهر الطقس المتطرفة.