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الخارجية العراقية ترد على استهداف البعثات الدبلوماسية

الخارجية العراقية ترد على استهداف البعثات الدبلوماسية
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، ماتعرّضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من إستهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ يوم أمس.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تدينُ بشكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن وإستقرار العراق، لاسيما ماتعرّضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من إستهدافٍ بالصواريخ يوم أمس".

وأضافت، "إذ نجددُ الإلتزامَ بتوفيرِ الأمن والحمايةِ للبعثات الدبلوماسيّة وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسيرِ عملها وفقاً لِما نَصّت عليه الإتفاقيّات الدوليّة، فإننا نؤكِّدُ إجراءات الحكومة العراقيّة بملاحقة الجُناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وشددت على أن "أمنَ وأستقرارَ العراق ليس خياراً بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمنِ مجتمعها".

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