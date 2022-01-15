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كوريا الشمالية تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة

كوريا الشمالية تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

علقت بيونغ يانغ على مناوراتها الصاروخية الأخيرة، مؤكدة أنها كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".

العالم - آسيا والباسفيك

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.

وبحسب الوكالة، أطلقت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، صاروخين باليستيين في ثالث تجربة من نوعها في أقلّ من أسبوعين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونجان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.

وتأتي هذه التجربة الجديدة المفترضة بعد فرض أمريكا عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هذا الأسبوع، ما دفع بيونغ يانغ إلى التعهد بعدم التخلي عن "الحق في الدفاع عن نفسها".

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