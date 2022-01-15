الكشف عن نوايا أمريكا بتحقيق خلافات بين روسيا والصين في مجلس الأمن

العالم - الأميركيتان

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن أمريكا تنتظر لحظة التدخل الروسي في أوكرانيا لإمكانية استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الأعضاء بشأن عزل موسكو دبلوماسيا بسبب سياساتها.

وأشار تقرير المجلة إلى أن أمريكا لن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها ستسعى بتحقيق خلافات بين روسيا والصين إذا كان ذلك ممكنا.

وقال مصدر في المجلة إن الخلافات ستظهر مدى عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي.

وخلصت المجلة إلى أن أمريكا تعتمد على الصين كونها واحدة من أكثر المدافعين المتحمسين عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة، لذلك ستقوم بكل ما أمكن لتحقيق الخلاف بين موسكو وبكين.