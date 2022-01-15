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وزير ايراني: العقود الاقتصادية للاتفاقية الاستراتيجية مع الصين تدخل حيز التنفيذ قريبا

وزير ايراني: العقود الاقتصادية للاتفاقية الاستراتيجية مع الصين تدخل حيز التنفيذ قريبا
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني أن عقود الطاقة والصناعة والمعادن والتكنولوجيا والابحاث وغيرها مع الصين ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

العالم - ايران

وأوضح " احسان خاندوزي" في تصريح اليوم السبت، بأن وبهدف انجاح الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاما المبرمة مع الصين، أستدعى ذلك ابرام عقود محددة مع الصين بمختلف المجالات الطاقة والصناعة والمعادن والابحاث وغيرها، وعليه قامت وزارة الاقتصاد والمالية في الشهور الثلاثة الماضية بمتابعة هذه العملية، وأن هذه العقود في مرحلة اللمسات الاخيرة.

وأستطرد أن زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين يوم أمس تبعث على الامل، بحيث يتم تنفيذ اعمال جيدة مع الصينيين عبر ابرام عقود مختلفة معهم، وليس بمستوى الخطوط العامة فقط.

وشدد على أن الحكومة الايرانية الجديدة وبارادة سياسية جادة تسعى للافادة من امكانيات الشركاء الاستراتيجيين لايران بمجال الاقتصاد، وترغب بالدخول مع كافة الدول الصديقة في صفقات طويلة الامد واستراتيجية.

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