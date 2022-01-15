ظهور طائر نادر أعلى مبنى الكابيتول الأمريكي

العالم - خاص بالعالم

هذه المرة ليس في سلسلة أفلام هري باتر الخيالية بل في الواقع يعود الطائر النادر ليظهر في سماء واشنطن.

حلّ الليل في هذه المدينة، واجتمع عشرات الأشخاص المجهزين بمناظير أو كاميرات، يراقبون ويصورون ظهور طائر أخاذ هو عبارة عن بومة ثلجية، حط قرب مبنى الكابيتول الأميركي آتيا من القطب الشمالي.

شاع خبر وجود الطائر الآتي من بلاد الثلج والصقيع منذ أيام، إجتمع هواة علم الطيور وآخرون متأبطين حاملات الكاميرات الثلاثية القوائم بحثا عن زاوية أفضل لمراقبة البومة وتصويرها.

ووصفتها ميليا روز و هي أحد النشطاء في مجال مراقبة الطيور الشائع في امريكا بأنّها 'رائعة'، مشيرة إلى أنها تراقب الطيور 'منذ مدة طويلة، لكنها المرة الأولى' ترى بومة ثلجية.

وقالت ميليا روز الناشطة بمجال مراقبة الطيور:"من هنا يمكن رؤية مبنى الكابيتول، هذا التناقض بين الحياة البرية والمدينة لافت وخصوصا في واشنطن حيث توجد معالم مهم".

وتبين أن البومة الثلجية ذات الريش الرمادي والأبيض المرقط، هي عبارة عن أنثى صغيرة السن، وكانت جائمة على أعلى تمثال، كما لو كانت في بيئتها القطبية، ترصد ساحة المحطة بعينيها الصفراوين ذات الحواف البيضاء، بحثا عن قوارض قد ينتهي بها المطاف في مخالبها.

الحدث الملفت كان أن المصورون هذه المرة لم يتمركز في غابة أو على ضفاف بحيرة، بل بين واجهة محطة 'يونيون ستيشن' للقطارات في واشنطن وإحدى الجادات المزدحمة ولوحظ حضور السفير السويسري في الولايات المتحدة جاك بيتلو الشغوف بعلم الطيور بين مجموعة المراقبين أمام محطة الاتحاد.

ويرى الأستاذ في مختبر علم الطيور في جامعة كورنيل كيفين ماكغوان أن وجودها في مثل هذه المنطقة الجنوبية يشبه وصول دب قطبي إلى حي سكني.

وبمساعد أهلهم الذين راحوا يشيرون بأصابعهم نحو البومة، حاول الأطفال رؤية طائر شاهدوه ربما في مسلسل 'هاري بوتر' حيث ترافق البطل 'البومة' هيدويغ الثلجية.



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