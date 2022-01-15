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العتبة الرضوية المقدسة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

العتبة الرضوية المقدسة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

شاركت مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للبحوث الإسلامية وبالتعاون مع الوكيل الدولي للمنظمة العلمية والثقافية للعتبة ، في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثلاثين.

العالم - ايران

وأفادت العتبة الرضوية المقدسة ، اليوم السبت ، أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والثلاثين بدأ أعماله بحضور دار الكتاب والأدب الإيراني ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والثقافة في قطر بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين أجانب وبعض الشخصيات الثقافية ، وافتتح في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "العلم نور".

ووفقًا لهذا التقرير ، تتواجد مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للبحوث الإسلامية أيضًا في الجناح الوطني الإيراني ، حيث تقدم 40 عنوانًا حول نشاطاتها التقريبية.

وبحسب التقرير ، سيستضيف المعرض 430 ناشرًا محليًا وأجنبيًا من 37 دولة ويقام على أرض مساحتها 29 ألف متر مربع.

ويُظهر وجود 319 ناشرًا عربيًا و 45 دار نشر أجنبي ، بالإضافة إلى 90 ناشرًا محلياً ، النمو الملحوظ لهذا المعرض مقارنة بنسخه السابقة ، ما زاد من ازدهار الأنشطة الثقافية واقتصاد النشر بهذا البلد.

وبدأ معرض الدوحة (قطر) الدولي للكتاب في نسخته الثلاثين أعماله في 13 ینایر لغایة 22 ینایر من الساعة 9:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

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