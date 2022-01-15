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عقار ایراني جديد يحسن عمل الجهاز المناعي في معالجة السرطان

عقار ایراني جديد يحسن عمل الجهاز المناعي في معالجة السرطان
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

نجحت شركة معرفية ايرانية في إنتاج عقار يعتمد على غذاء ملكات النحل والذي يفيد في معالجة الضعف والتعب وزيادة جودة الحياة وزيادة القوة البدنية وتحسين عمل جهاز المناعة في مواجهة الاصابة ومعالجة السرطان.

العالم - ايران

وقال حسين رضا زاده ، رئيس مجلس إدارة الشركة المعرفية الايراية، إن هذا المنتج عبارة عن شراب مركز بمكونات عضوية ، وقال: هذا المنتج يعتمد على غذاء ملكات النحل ، ويحمل العديد من الخصائص ويمكن أن يقوي جهاز المناعة بجسم المريض.

واضاف: العقار الجديد يضم تركيبات خاصة من السكريات والدهون والبروتينات ، وكذلك الفيتامينات والمعادن الفعالة.

وأضاف مدير الشركة المصنعة: "جميع الأحماض الأمينية الأساسية للإنسان ، وأنواع فيتامينات ب والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الإنسان ، والموجودة في تركيبة العسل ، تجعل هذا العقار يتسم بفوائد صحية فريدة.

وتابع رضا زاده: "عندما يعاني جسم الإنسان من أعراض مختلفة مثل الضعف والتعب والمرض وممارسة التمارين الرياضية الشاقة والنشاطات المهنية والاصابة بالسرطان وغيرها من حالات ضعف الجهاز المناعي ، فإنه يكون عرضة لمضاعفات عديدة لذلك يمكن في مثل هذه الحالات الاستفادة من العسل الطبي وغذاء ملكات النحل بفضل الاحتواء على أنواع فريدة مع البروتينات الطبيعية، في هذه المادة والتي لم يتم انتاجها صناعياً حتى الآن ، حيث تقوي وتحسن مناعة الجسم.

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عقار ایراني جديد يحسن عمل الجهاز المناعي في معالجة السرطان