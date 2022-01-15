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طالبان تدعو الصين للعمل على اعتراف العالم بها

طالبان تدعو الصين للعمل على اعتراف العالم بها
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

دعا القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني خلال لقاء في كابل مع السفير الصيني وانغ يو، بكين للدفع بالاعتراف بحكومة طالبان عالميا.

العالم-افغانستان

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية قال إن على الصين أن تساعد الحكومة الأفغانية في الاعتراف بنظام طالبان".

وشدد حقاني على أن "أفغانستان بحاجة إلى الوفاء بوعودها للعالم والدول المجاورة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد أحد".

بدوره، أشار وانغ يو إلى أن "الصين تواصل تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان، وأنه يتعين على المجتمع الدولي السماح للأفغان بتشكيل الحكومة التي يختارونها، كما يتعين على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في أفغانستان".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في وقت سابق، إن "العقوبات الأحادية الجانب وتجميد الأصول الأجنبية الأفغانية يؤديان إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد، ويجب إعادة جميع الأصول المجمدة إلى أصحابها الحقيقيين في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى تبرع الصين بمليون جرعة من لقاحات كورونا لأفغانستان.

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طالبان تدعو الصين للعمل على اعتراف العالم بها

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