الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كأس أمم افريقيا..

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

حصد الفرعون المصري محمد صلاح، على جائزة رجل المباراة أفضل لاعب خلال مباراة مصر وغينيا بيساو، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.

العالم - رياضة

وأنعش منتخب مصر مساء يوم أمس آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو بصعوبة بهدف للاشيء سجله النجم محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول الإنجليزي.

وسجل الفرعون محمد صلاح هدف المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقب نهاية المباراة أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن حصول النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

وسيطرت على محمد صلاح حالة من السعادة الكبيرة عقب تتويجه بالجائزة وأكد أن هدفه الكبير يبقى التتويج باللقب القاري رفقة منتخب مصر.

روابط ذات صلة

كيروش يكشف عن فضيحة في مباراة مصر ونيجيريا

مشاهد من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح يقترب من الغياب عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشرون من 15دولة يشاركون في معرض الكتاب الافتراضي الثاني في طهران

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة مباشر في الخرطوم

شاهد.. خطة روسية صينية لحشر اميرکا في الزاوية

لبنان.. العهد حسم القمة مع الساحل

تسجيل 6019 حالة جديدة مصابة بكورونا في لبنان

الثلوج في بعلبك الهرمل  شرق لبنان بسماكة '7 سم' على علو '700 متر' 