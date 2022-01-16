محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

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وأنعش منتخب مصر مساء يوم أمس آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو بصعوبة بهدف للاشيء سجله النجم محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول الإنجليزي.

وسجل الفرعون محمد صلاح هدف المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقب نهاية المباراة أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن حصول النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

وسيطرت على محمد صلاح حالة من السعادة الكبيرة عقب تتويجه بالجائزة وأكد أن هدفه الكبير يبقى التتويج باللقب القاري رفقة منتخب مصر.