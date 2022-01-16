الأمير هاري يرفع دعوى للحصول على حماية الشرطة في بريطانيا

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وفقد دوق ساسكس هاري وزوجته ميغن الحق في الحماية من الشرطة في بريطانيا بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020. ويعيش الزوجان حاليا في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبيت.

وقال ممثل قانوني عن هاري إن الأمير يرغب في اصطحاب طفليه معه إلى بلده لكنه غير قادر وعائلته على العودة بسبب مخاطر عليهم تشمل خصوصا تهديدات "متطرفين ونازيين جدد".

وفي صيف 2021، "كان أمنه في خطر بسبب غياب حماية الشرطة عندما غادر حدثا خيريا"، وفق الممثل القانوني. وقد تعرضت سيارة هاري للملاحقة من جانب صيادي صور مشاهير في لندن في 30 حزيران/يونيو بعد لقاء مع أطفال مرضى.

هذا المسار القضائي الذي أطلقه هاري في أيلول/سبتمبر والرامي إلى إعادة درس قرار صادر عن وزارة الداخلية، قد يحرج العائلة الملكية التي تواجه أصلا تهديدا بملاحقة الأمير أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، قضائيا في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي. وللحفاظ على العائلة الملكية، حرمت الملكة قبل أيام ابنها أندرو من أي دور رسمي وجردته من ألقابه العسكرية، فيما تعلو أصوات للمطالبة بتضمينه نفقات حراسته الشخصية.

وأكد ممثل الأمير هاري في بيان لوكالة "بي ايه" للأنباء أن "بريطانيا ستبقى دائما وطن الأمير هاري وبلدا يريد أن تكون زوجته وأطفاله بأمان فيه".

ولم تلتق بعد ليليبيت (وهو لقب الملكة إليزابيت خلال طفولتها)، البالغة سبعة أشهر، بعد جدها الأمير تشارلز ووالدته إليزابيث الثانية.

وتعود آخر زيارة للأمير هاري إلى بريطانيا إلى الصيف الفائت عندما شارك في الأول من تموز/يوليو في إزاحة الستار عن تمثال والدته ديانا التي توفيت في باريس عام 1997 في حادث سيارة.

وقال ناطق باسم الحكومة إن النظام المتصل بحماية الشخصيات "دقيق ومتناسق"، من دون الإدلاء بتفاصيل عن هذه الإجراءات ولا عن المسار القضائي الذي أطلقه هاري