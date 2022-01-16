لندن تعلق على مقتل البريطاني مهاجم الكنيس اليهودي بتكساس

العالم ـ أوروبا

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن منفذ عملية احتجاز الرهائن الذي قتل لاحقا كان بريطانيا "على حد فهمها"، موضحة أن الرجل كان يتحدث بلكنة بريطانية، وتم توثيق ذلك في بث حي من الكنيس الواقع في مدينة كوليفيل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد إنها على علم بمقتل بريطاني في ولاية تكساس الأمريكية وإنها على اتصال مع السلطات هناك.

وصدر التصريح ردا على استفسار عن تقرير لشبكة سكاي نيوز بشأن ما إذا كان المسلح الذي عطل الصلوات في المعبد اليهودي في ولاية تكساس بريطانيا.

وقال البيان "نحن على علم بموت رجل بريطاني في ولاية تكساس وعلى تواصل مع السلطات هناك".

واحتجز الشخص الذي أعلنت السلطات الأمريكية أنها حددت هويته ولم يتم الكشف عنها بعد أمس في الكنيس أربعة رهائن بينهم حاخام وحرر أحدهم لاحقا ولقي مصرعه خلال اقتحام المبنى من قبل فريق للقوات الخاصة.

وقال مراسلون محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وربما قنابل صوت وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس غريغ أبوت انتهاء الأزمة.



وقال أبوت على "تويتر": "استجيبت الدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمون". وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنهم تأكدوا من هوية المسلح لكنهم قالوا إنهم لن يكشفوا النقاب عنها حاليا. وامتنع المكتب عن تأكيد سبب وفاته قائلا إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.