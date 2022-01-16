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إندونيسيا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول

إندونيسيا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أعادت إندونيسيا فتح مكتبها التمثيلي في العاصمة الأفغانية كابول بشكل أساسي لتنسيق ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية لأفغانستان ، في حين لا تزال تمنع الاعتراف الدبلوماسي بجماعة طالبان كحكومة شرعية للبلاد.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكرت صحيفة ذا جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه كان تم نقل مقر البعثة الإندونيسية إلى أفغانستان مؤقتًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد مرور وقت قصير من وصول جماعة طالبان للحكم في أفغانستان .

وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية تنوي مواصلة مهمتها في كابول بفريق من الموظفين الأساسيين فقط، لكنها قررت لاحقًا إخراج جميع مواطنيها من البلاد .

وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتهم من أفغانستان الذي جاء فوضويا وعشوائيا، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد احتلال لهذا البلد استمر لنحو 20 عاما.

وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.

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