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بنوك إماراتية وكويتية تمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار

بنوك إماراتية وكويتية تمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مصرفية بأن مصر حصلت على موافقة بنوك إماراتية وكويتية لتمويلها قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار.

العالم - مصر

وأكدت المصادر أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع: "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي".

ونقلت قناة "العربية" السعودية، اليوم الأحد، عن المصادر تأكيدها أن قيمة القرض ستكون موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.

ولم توضح القناة أو المصادر أية تفاصيل بشأن نسبة الفائدة وأجل القرض، أو موعد تسليمه.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

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