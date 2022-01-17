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دي ميستورا يبدأ جولته المغاربية بلقاء زعيم جبهة بوليساريو

دي ميستورا يبدأ جولته المغاربية بلقاء زعيم جبهة بوليساريو
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

التقى المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الأحد زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في مخيّمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر، في إطار جولته الأولى في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

العالم - المغرب

وأوضحت الوكالة أن غالي أكد للمبعوث الأممي "موقف جبهة بوليساريو القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991".

وبدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة الخميس، من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة" وهي المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وينتظر ان يصل دي ميستورا اليوم الإثنين إلى الجزائر، التي سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

ومن المقرر أن ينهي المبعوث الأممي جولته في موريتانيا الأربعاء.

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