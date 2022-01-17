مجلس النواب الليبي يعقد اليوم جلسة وسط غموض بشأن جدول أعماله

العالم - ليبيا

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن النواب سيستمعون، خلال جلسة اليوم، لإحاطة سيقدمها رئيس مصلحة الأحوال المدينة، محمد بالتمر، مبيناً أن الجلسة ستستكمل مناقشة موضوع العملية الانتخابية الذي بدأه المجلس في جلساته الماضية.

وأوضح المريمي، خلال تصريح لتلفزيون ليبي، ليل أمس الأحد، أن إحاطة بالتمر تأتي استجابة لمطالب النواب بشأن ضرورة توضيح قضية "التلاعب بالأرقام الوطنية والجنسية"، للتأكد من صحة المعلومات حولها.

وأشار المريمي إلى رجوع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح من إجازته واستئناف مهامه، مبيناً أن صالح سيترأس جلسة اليوم، بمشاركة ما يقارب 100 نائب.

وفي الثالث من الشهر الحالي قدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إحاطة أمام أعضاء مجلس النواب عن أسباب تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها السابق، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كاشفاً النقاب عن عراقيل أدت إلى إرجائها، منها أن المفوضية تلقت تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

ومن المرجح أن يثير عدد من النواب خلال جلسة، اليوم، ملف تغيير حكومة الدبيبة، حيث أفادت مصادر برلمانية بأن ذلك لا يزال راجحاً، خصوصاً أن صالح قد يستند في ذلك على بيان عدد من النواب المطالبين بإعادة تشكيل الحكومة.