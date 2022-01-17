الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس النواب الليبي يعقد اليوم جلسة وسط غموض بشأن جدول أعماله

مجلس النواب الليبي يعقد اليوم جلسة وسط غموض بشأن جدول أعماله
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب في ليبيا جلسة، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة طبرق، وسط غموض حول جدول أعماله، في وقت أُبلغ غالبية الأعضاء بأن الجدول سيوزع عليهم أثناء الجلسة.

العالم - ليبيا

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن النواب سيستمعون، خلال جلسة اليوم، لإحاطة سيقدمها رئيس مصلحة الأحوال المدينة، محمد بالتمر، مبيناً أن الجلسة ستستكمل مناقشة موضوع العملية الانتخابية الذي بدأه المجلس في جلساته الماضية.

وأوضح المريمي، خلال تصريح لتلفزيون ليبي، ليل أمس الأحد، أن إحاطة بالتمر تأتي استجابة لمطالب النواب بشأن ضرورة توضيح قضية "التلاعب بالأرقام الوطنية والجنسية"، للتأكد من صحة المعلومات حولها.

وأشار المريمي إلى رجوع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح من إجازته واستئناف مهامه، مبيناً أن صالح سيترأس جلسة اليوم، بمشاركة ما يقارب 100 نائب.

وفي الثالث من الشهر الحالي قدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إحاطة أمام أعضاء مجلس النواب عن أسباب تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها السابق، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كاشفاً النقاب عن عراقيل أدت إلى إرجائها، منها أن المفوضية تلقت تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

ومن المرجح أن يثير عدد من النواب خلال جلسة، اليوم، ملف تغيير حكومة الدبيبة، حيث أفادت مصادر برلمانية بأن ذلك لا يزال راجحاً، خصوصاً أن صالح قد يستند في ذلك على بيان عدد من النواب المطالبين بإعادة تشكيل الحكومة.

روابط ذات صلة

المنقوش: الهجرة غير القانونية تهدد ليبيا أمنيا واقتصاديا

ليبيا... مرحلة جديدة من التأزيم بين مجلس النواب والحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عسكري يمني: على دول تحالف العدوان ان تقيس على نفسها الضربة اليمنية للامارات

مقطع فيديو متداول للحظات الأولى من الانفجار والحرائق في أبو ظبي

إصابة مسلحين لـ"قسد" بهجوم للفصائل الشعبية بريف دير الزور

بالفيديو.. بالتعاون مع "الموساد الاسرائيلي".. الإمارات تنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب

اكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا

العدوان السعودي يقصف شبكات الإتصالات بذمار