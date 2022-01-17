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فيديوغرافيك.. كأس إفريقيا، ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أقيمت مساء الأحد، 4 مباريات في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، نجحت عدة منتخبات وفي مقدمتها مصر وتونس في تحسين نتائجهما والتقدم في جدول الترتيب.

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فيديوغرافيك.. كأس إفريقيا، ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية

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