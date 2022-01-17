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الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبئة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة في سوريا إلى قواعده في شمال العراق.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي لـ سانا أن رتلاً مؤلفاً من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

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