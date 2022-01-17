رئيس البرلمان الليبي: حكومة الوحدة الوطنية لم تعد شرعية

العالم – افريقيا

وبحسب "عربي24"، قال صالح فى كلمته أمام جلسة مجلس النواب في طبرق اليوم الإثنين، إن استقرار ليبيا هو الأساس، معرباً عن رفضه لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعا المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان.



وشدد صالح على أن مجلس النواب، لم ولن يكون سبباً في تعطيل الانتخابات في ليبيا، وطالب النائب العام بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، خاصة في بندي التنمية، والطوارئ، و"المناقلة" من بند إلى بند.



من جانبه، قال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات:"نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وانجاز عملية انتخابية صحيحة".



وأضاف أن المفوضية أحالت 12 تزويراً في ملفات مترشحين للرئاسة إلى النائب العام، في انتظار إعادة التدقيق في باقي الملفات.