الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. العثور على آخر ضحايا حادث مأساوي هز الرأي العام (صورة)

مصر.. العثور على آخر ضحايا حادث مأساوي هز الرأي العام (صورة)
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

عثرت قوات الإنقاذ النهري في مصر، على جثمان الطفلة شروق آخر ضحايا حادث معدية منشأة القناطر التي هزت الرأي العام، وذلك بعد أسبوع من الغرق.

العالمحوادث

وبحسب "القاهرة 24"، فان الطفلة شروق ياسر عبدالحميد آخر ضحايا سقوط سيارة من معدية منشاة القناطر، التي تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية، بالمنطقة ما بين أشمون ومنشأة القناطر، وهو الحادث المروع الذي شغل الرأي العام المصري وتم إنقاذ 14 شخصا، وتوفي 8 آخرون يوم الإثنين الماضي.

وكشف مصدر أمني، أن قوات الإنقاذ النهري في محافظتي المنوفية والجيزة، بذلت مجهودا كبيرا خلال الأيام الماضية للبحث على جثمان الطفلة شروق ياسر، حيث بحثت القوات داخل مسافات كبيرة في مياه فرع رشيد، بواقع حوالي 2 كيلو في الاتجاهين، وكثفت جهود خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى الجثة، والدفع بأكثر من 8 فرق إنقاذ نهري من مديريتي أمن الجيزة والمنوفية، إلى أن تم العثور على الجثمان.

روابط ذات صلة

تظاهرات سودانية تقطع الطرق مع مصر.. والسبب "الكهرباء"

بنوك إماراتية وكويتية تمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار

السيسي: سأرحل إن طلب الشعب.. ترند مصر: إرحل!

مصر تستقرض مليارات الدولارات من بنوك إماراتية وكويتية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تؤكد على معارضتها الحازمة للحظر ضد إيران

كيف تُعالجين طفلك من السعال دون أدوية؟

وزير الدفاع يتفقد امكانيات منظمة الصناعات الجوية في اصفهان

العامري وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة العراقية

بالفيديو.. الشيخ عبد الله الصالح: الشعب البحريني يطالب بالانتماء الى عمقه العربي والاسلامي

بالفيديو.. اعلامي بحريني: اطلاق سراح المعتقلين البحرينيين يرتبط بقرار من العائلة المالكة