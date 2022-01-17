أصبح من الصعب التعرف عليه.. بومبيو يُغير ملامحه!

العالم – كشكول

بومبيو هذا، المعروف بضخامة جثته حيث وصل وزنه الى 136 كيلوغراما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا له يظهر فيها انه خسر جزءا كبيرا من وزنه، لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه، حيث اشار البعض الى احتمال ان بومبيو مصاب بالسرطان او اي مرض آخر خطير.

بومبيو ومن اجل الرد على الذين تحدثوا عن احتمال اصابته بمرض خطير، جعله يفقد كمية كبيرة من وزنه بفترة قياسية، أجرى مقابلة مع موقع صحيفة "بوست" الامريكية، كشف فيها عن انه خسر 41 كيلوغرما من وزنه خلال 6 اشهر فقط، دون الاستعانة بمدرب شخصي ولا بخبير تغذية، وكل الذي كلفه هو نصف ساعة تمرينات رياضية خلال 6 ايام فقط في الاسبوع.

من الصعب تصديق بومبيو، من انه فقد 41 كليوغراما من وزنه خلال 6 شهر، اي نحو 7 كيلوغرامات في الشهر ، في مقابل نصف ساعة رياضة يوميا، فالرجل معروف عنه انه "لم يصدقه احد" يوما، منذ ان كان رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، ووزيرا للخارجية، فكان يمثل الى جانب سيده ترامب "ثنائي كذاب"، حيث كانت الصحافة الامريكية، تتسابق فيما بينها لرصد أكاذيبهما التي تجاوزت الالاف، ويبدو ان هذا البعض علق على صور بومبيو الجديدة، بالقول: "اخيرا نجح بومبيو في تغيير النظام، ليس في ايران، بل نظامه الغذائي".

وهناك من علق على ملامحه التي تغيرت بشكل كبير، بالقول، انه لم يكن نظاما لتغيير الوزن، بل لتغيير الملاحم، ويبدو انه يحاول التخفي من الذين يترصدونه، ويترصدون سيده الارعن، لتدفيعهما ثمن ما اقترفا من جرائم ارهابية ضد المسلمين.