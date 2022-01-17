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رئيسي: التغيير الاقتصادي رهن بالنجاح في إيجاد التغيير بالنظام المصرفي

رئيسي: التغيير الاقتصادي رهن بالنجاح في إيجاد التغيير بالنظام المصرفي
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن إعطاء ثمار التغيير الاقتصادي رهن بالنجاح في إيجاد التغيير في النظام المصرفي، داعيا الى ضرورة تغيير النظام المصرفي بناء على العدالة ومصلحة الشعب.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال اجتماع مع المدراء التنفيذيين للبنوك، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان الحكومة الحالية ترى من أكثر واجباتها الاساسية إيجاد التغيير في مختلف المجالات وخاصة التغيير في الوضع الموجود بالنظام المصرفي وصولا الى المستوى المطلوب، مبينا: ان العدالة باعتبارها المسار والهدف، هي اساس أداء الحكومة في إيجاد التغيير في النظام المصرفي.

وأضاف: ان نظامنا المصرفي يواجه نوعين من المشكلات؛ داخلية وخارجية. وإن لم تتمكن مجموعة النظام المصرفي من رفع هذه المشكلات وتقديم أداء صحيح، فإنها بالتالي قد نقضت العدالة كذلك.

يتبع..

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