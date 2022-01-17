بالفيديو..أحداث مليونية الـ17 من يناير في السودان

العالم - مراسلون

ما يقارب الثلاثة اشهر والتظاهرات لم تتوقف في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان.

فبالرغم من الشلل الذي لازم اقتصاد البلاد وازدياد معاناة المواطن السوداني في طلب عيشه الا ان المتظاهرين يرون المستقبل قاتمًا اذا ما عاد النظام السابق مرة اخري الي الواجهة عبر السلطة العسكرية التي تحكم الان.

وقال احد المواطنين السودانيين:"نحن تعبنا من الانظمة الديكتاتورية في السودان ونحن كشباب باستطاعتنا ان تاتي بالدولة الديمقراطية ونستطيع ان ناتي بالدولة المدنية المشهودة".

وقالت احدى المواطنات: "الثورة ناجحة باذن الله وسيسقط البرهان واللجنة الامنية وكل القتلة والمارقين في البلد الجميل السودان الذي لايستحقوا ان يجلسوا على الكرسي فيه".

في مليونية الـ17 من يناير أُستخدم الرصاص الحي بكثافة والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط كر وفر بين المتظاهرين والعسكر ما أدي لسقوط عدد من القتلي والجرحي الذين اكتظت بهم مستشفيات الخرطوم.

وقال احد المواطنين: "نحن سنقاتل حتى تتحقق كافة مطالب الثوار وكافة مطالب الشعب السوداني الواضحة في انتقال ديمقراطي الى حكومة مدنية كاملة".

ويري المراقبون ان هذا العنف المفرط من قبل العسكر والذي يزداد يوما بعد يوم يغلق كل الأبواب من قبل الشعب السوداني لأي بارقة امل لحل تفاوضي للأزمة السودانية سواء من الداخل او الخارج.

لاتسويات، لامبادرات حتى يسقط هذا النظام العسكري هكذا يقول الشعب السوداني.