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ايران تبدي استعدادها لتشييد مدن صناعية في المناطق الحدودية مع العراق

ايران تبدي استعدادها لتشييد مدن صناعية في المناطق الحدودية مع العراق
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الايرانية، الاثنين، استعداد طهران لتشييد مدن صناعية في المناطق الحدودية مع العراق.

العالم-العراق

وقال النائب محمد رضا بور ابراهيمي في تصريح صحفي خلال زيارة يقوم بها الى العراق إن "اجتماعات عقدت مع الناشطين الاقتصاديين حيث يعمل بعضهم في العراق ويعانون من مشاكل في المجالات التنفيذية حيث ينبغي درجها على جدول الاعمال لمعالجتها ضمن موضوع تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين".

واضاف أن "القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون على معالجة المشاكل الاقتصادية مع العراق بهدف تسهيل الاستثمارات في الشؤون التي يحتاجها هذا البلد".

ونوه الى ان "طهران أكدت استعدادها عدّة مرات لتأسيس مدن صناعية في المناطق الحدودية بين البلدين وفق إدارة مشتركة".

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