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استمرار وقفات الدعم للأسير ناصر أبو حميد في جنين

استمرار وقفات الدعم للأسير ناصر أبو حميد في جنين
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تستمر قوى جنين ومخيمها في فعالياتها المساندة للأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني وضعا صحيا صعبا.

العالم - فلسطين

وفي هذا السياق، أكدت الفعاليات، خلال وقفة الدعم والإسناد للأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين، أهمية توسيع المشاركة الشعبية نصرة وإسنادا للأسرى، لتكون أداة ضغط فاعلة للإفراج عنهم، خاصة المرضى منهم.

وشارك في الوقفة ممثلون عن حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وذوو الشهداء، وأسرى محررون وفعاليات من جنين ومخيمها، رفعوا خلالها صورا للأسير أبو حميد.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات و"مقابر الأرقام".

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