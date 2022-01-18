'اعصار اليمن' تعتصر قلوب المعتدين الظلمة

العالم - كشكول

عملية "اعصار اليمن" طالت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي باطلاق 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع لم يتم الكشف عنها ربما لهدف ما.

وكما يتوقع المراقبون والمتابعون لتداعيات العدوان السعودي الاماراتي "الذي هو في اساسياته عدوان اميركي اسرائيلي استهدف الانسان اليمني وبناه التحتية"، ان عملية (اعصار اليمن) سوف لن تكون اعملية الموجعة الاخيرة انما هي بمثابة الرد الاول على مشاركة الامارات في تحالف العدوان ومشاركتها بقوة مباشرة أو عبر حلفائها في شبوة ومأرب.

لا يخفى ان العدوان على اليمن هو بحد ذاته اجندة صهيواميركية نفذها حكام السعودية والإمارات وتمادوا جميعهم في غيهم وظلالهم وظلمهم وجهالاتهم حتى انقلب السحر على الساحر وباتوا اليوم يتألمون نادمين على ما جنته اياديهم الدموية وما اجترحته السنتهم في استهدافهم مقدرات شعب اليمن واهله المدنيين العزل.

في تفاصيل عمليات القوات اليمنية النوعية في العمق الاماراتي وكما جاء على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان عملية (عملية إعصار اليمن) جاءت ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وان القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة.

لم ينس سريع والقوات المسلحة تحذير الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الاماراتي بأن القوات اليمنية لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة وبأن عليهم الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم، واعتبار الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن.

الرد اليمني غير المتوقع والذي جاء بعد سلسلة تحذيرات اطلقتها القوات المسلحة اليمنية انما هو بمثابة صفعة اولية محكمة لفتح الباب على مصراعيه امام ضربات اخرى اشد ايلاما ان لم ترتدع هذه المحمية الخليجية عن غيها.

انه لخبر مبهج اثلج قلوب كافة شعوب الارض المستضعفة الذين توجهوا منذ يوم امس بمد اياديهم الى الله تعالى لنصرة ابطال اليمن وقوات دفاعه الجوي واللجان الشعبية، مرددين كلام الله تعالى في كتابه المجيد ﴿يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله﴾..

السيد ابو ايمان