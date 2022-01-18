الصحة العراقية تعلن دخول البلاد ذروة انتشار أوميكرون

العالم-العراق

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “فيروس أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار كونه عبارة عن سلالة ومتحور جديد”.

وأضاف، أن “سلالة أوميكرون هي مشابهة للسلالات السابقة، لكنها تتميز بسرعة انتشارها وتعد مقلقة جدا بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، وهذا سيسبب ضغوطات على الموارد سواء الأدوية والأسرة والمستشفيات والملاكات الصحية”.

ورجح العبيدي “ارتفاع أعداد الإصابات خلال المدة المقبلة بسبب العدوى التي تنتشر بين المواطنين”، مبينا أن “حضانة الفيروس بشكل عام تتراوح بين يوم واحد إلى 21 يوماً، بينما فترة حضانة أوميكرون أقل من أسبوع بسبب سرعة ظهور الأعراض، وقصر فترة انتشار العدوى”.