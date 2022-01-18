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تل أبيب تعرض على ابوظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني

تل أبيب تعرض على ابوظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر صحيفة في كيان الاحتلال أن تل أبيب عرضت على ابوظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني.

العالم - الاحتلال

واشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن "إسرائيل" عرضت على الإمارات المساعدة في أمر التحقيق في الحدث وتحاول التعلم من الحادث لاستخلاص الدروس من أجل إحباط هجمات مماثلة ضدها قد تحدث في المستقبل".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الأثنين، عن تنفيذ عملية “إعصار اليمن” العسكرية في العمق الإماراتي، رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الاثنين: نفذت القوات المسلحة عملية "اعصار اليمن" في العمق الاماراتي مستهدفة عدد من المواقع والمنشآت الحساسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة واستهدفت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي وعدد من المواقع والمنشات الإماراتية الهامة والحساسة.

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