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روسيا تنفي معلومات عن إجلاء دبلوماسيها من أوكرانيا

روسيا تنفي معلومات عن إجلاء دبلوماسيها من أوكرانيا
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، للصحفيين إن السفارة الروسية في كييف تعمل كالمعتاد وبدون أي تغيير.

العالم-روسيا

وأضاف المصدر: "تعمل السفارة الروسية في كييف بشكل طبيعي".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول أمني أوكراني كبير، أن روسيا تعتزم إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا.

وزعمت الصحيفة الأمريكية، بأنه تم الإيعاز للدبلوماسيين في قنصليتين روسيتين في أوكرانيا، بالاستعداد لمغادرة هذه الدولة.

وأفادت الصحيفة كذلك بأنه تم في 5 يناير نقل 18 شخصا معظمهم من أطفال وزوجات الدبلوماسيين الروس، بالحافلات إلى روسيا، وزعمت الصحيفة كذلك بأن حوالي 30 شخصا آخرين من كييف ومن القنصلية في لفوف لحقوا بهم خلال الأيام القليلة التالية.

في الوقت نفسه، لم تحدد الصحيفة الأمريكية، عدد الدبلوماسيين بين المغادرين المزعومين.

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