شاهد.. ما خبأته الامارات من عملية 'إعصار اليمن'

العالم - خاص بالعالم

وقال الحسني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الامارات، اعلنت عن استهداف مناطق، اشتعلت فيها النيران ولم يمكن تجاهلها بسبب انتشار فيديوهات تثبت استهدافها.

وأضاف ان الامارات، خبأت خبر استهداف مواقع استهدفها اليمنيون وهي في مناطق بعيدة عن الانظار المدنية.

وأكد الحسني ان الضربة اليمنية الاخيرة للامارات هي مجرد بداية، موضحاً ان الامارات لاتحتمل تكرار هكذا ضربات كما تحتملها السعودية، لأن رأس مال الامارات، هو الهدوء والاستقرار وبقاء المستثمرين.

وتوقع الحسني ان تذهب الامارات نحو تصعيد أكبر أو ان تنكفئ بعد الضربة التي تلقتها من القوات المسلحة اليمنية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الأثنين، عن تنفيذ عملية “إعصار اليمن” العسكرية في العمق الإماراتي، رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية وناجحة استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية المهمة والحساسة.