الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة أسطورة ريال مدريد وأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا!

وفاة أسطورة ريال مدريد وأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا!
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو "باكو" خينتو، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي، عن 88 عاما.

العالم - رياضة

وقال الريال في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد على وفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته ماري لوث ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه والمقربين منهم".

وكان خينتو بدأ مسيرته في ريسنغ سانتندار وانضم إلى ريال مدريد في 1953 وقضى 18 عاما في العاصمة الإسبانية حتى اعتزاله في 1971.

وخاض الجناح الأيسر 600 مباراة مع النادي الملكي وسجل 182 هدفا.

ويبقى خينتو اللاعب الوحيد الفائز بستة ألقاب لكأس أوروبا، كما توج أيضا بلقب الدوري الإسباني 12 مرة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا، ولقب وحيد لكأس إنتركونتيننتال خلال مسيرته مع الريال.

وعلى الصعيد الدولي، لعب خينتو 43 مباراة مع إسبانيا ومثل بلاده في كأس العالم 1962 و1966.

روابط ذات صلة

ريال مدريد ضيفا ثقيلا أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

شاهد..ريال مدريد يبهر العالم بتحفة معمارية

بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن جريمة للموساد في قلب تونس!

بريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط

الأردن يعلن إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون

بالصور.. 'قسد' تصفي قيادي في 'داعش' وتعتقل آخر

السفير الروسي: الاقتصاد على رأس جدول أعمال محادثات موسكو بين رئيسي وبوتين

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تطورات الملف اليمني ومرحلة الردع الاستراتيجي