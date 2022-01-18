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السودان..

بدء عصيان مدني في الخرطوم غداة مقتل 7 متظاهرين ضد الانقلاب العسكري

بدء عصيان مدني في الخرطوم غداة مقتل 7 متظاهرين ضد الانقلاب العسكري
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

يواصل المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في السودان احتجاجاتهم، بإغلاق بعض الطرق الرئيسية وإعلان حالة العصيان المدني، عقب يوم دام من التظاهرات أسفر عن 7 قتلى وعشرات المصابين.

العالم - السودان

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أغلق المحتجون الجزء الجنوبي من شارع المطار أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإزالة المتاريس.

وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها "الحصة وطن".

كما أغلقت المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم واحيائها المجاورة. وشمل الإغلاق سوق "السجانة" أكبر سوق في السودان لمواد البناء وسط العاصمة.

ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كتب عليها "المحل مغلق حدادا على روح الشهيد عثمان الشريف"، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدامية.

كما علقت جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة لمدة يومين وأكدت إدارتها في بيان أن ذلك "إيمانا منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعوا للاعتصام".

وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، في بيان يوم أمس الاثنين "ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من الغد (الثلاثاء)".

ومن المتوقع أن يصل اليوم إلى العاصمة السودانية وفد أمريكي على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية.

وحاليا يلتقي الوفد في العاصمة السعودية، "أصدقاء السودان" وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.

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بدء عصيان مدني في الخرطوم غداة مقتل 7 متظاهرين ضد الانقلاب العسكريبدء عصيان مدني في الخرطوم غداة مقتل 7 متظاهرين ضد الانقلاب العسكري

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