تدفق مياه سد كمال خان في قاع نهر هلمند بإيران + فيديو

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد فتحت حركة طالبان ، امس الثلاثاء، بوابات سد كمال خان أمام إيران حيث تدفقت مياه هلمند باتجاه هامون.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد صرح مؤخرا أن نهر هلمند له نظام قانوني محدد ووفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1351 ، كانت حقوق إيران المائية واضحة: "الحكومة الأفغانية ملتزمة أيضا بهذه الحقوق المائية . "

وأضاف سعيد خطيب زادة: نهر هلمند له نظام قانوني محدد ووفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين عام 1351 ووافقت عليها الهيئات التشريعية في كلا البلدين ، فإن حقوق المياه لإيران محددة بوضوح والحكومة الأفغانية ملتزمة بحقوق المياه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: طبعا ، حقوق المياه للطبيعة وحماية هامون هي قضيتان منفصلتان تم التفاوض عليها مع الحكومة الأفغانية لفترة طويلة. سيؤدي تجفيف المستنقعات إلى إلحاق أضرار جسيمة بالناس على جانبي الحدود ، بما في ذلك العواصف الرملية.

وأكد أن موضوع تنمية سيستان هو موضوع تنظر فيه حكومة جمهورية إيران الإسلامية ومن الطبيغي انه ومن اجل تحقيق البرامج التنموية ، يجب توفير المياه المطلوبة بالطرق المناسبة ، وأضاف: في هذا الصدد ، فإن الحكومة لديها العديد من برامج منذ السابق يتم دراستها وتنفيذها ، بما في ذلك نقل المياه المحلاة من بحر عمان ، واستخدام موارد المياه العميقة ، ونقل المياه من مصادر داخلية أخرى ، والأهم من ذلك ، تنفيذ مشاريع تحسين استهلاك المياه.

هيرمند