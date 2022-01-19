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ايران والعراق يؤكدان على تفعيل النقل الدولي 'الترانزيت'

ايران والعراق يؤكدان على تفعيل النقل الدولي 'الترانزيت'
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، على تفعيل النقل الدولي (الترانزيت).

العالم-العراق

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، الثلاثاء، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مشترك مع وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في مقر الهيئة"، مبينة ان "الوائلي رحب بالوفد الإيراني وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والمتضمن مواضيع مهمة وحلول مقترحه لكافة المعوقات التي تواجه سير عملية التبادل التجاري في المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين".

واضافت ان "أبرز الفقرات التي تم مناقشتها هي تفعيل لجنة الأمر الديواني 194 لسنه 2019 التي عالجت أغلب المواضيع ذات الصلة بالعملية التجارية بين البلدين"، مشيرة الى انه "تم التأكيد على تفعيل النقل الدولي (الترانزيت) وتنسيق ساعات العمل بين المنافذ المجاورة".

واكدت الهيئة ان "المجتمعين ركزوا على مكافحة تهريب المخدرات ومنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من أجل حماية المنتج المحلي العراقي، حيث تم الاتفاق على التنسيق وتبادل المعلومات وتكثيف عمليات التدقيق والتفتيش لمنع مرور هذه المواد الضارة بصحة وأمن المواطنين"، لافتة الى انه "تم التأكيد على الجانب الإيراني بضرورة غلق المنافذ والمعابر غير الرسمية لكونها ممر آمن للمواد الممنوعة وتستهدف الأمن الاقتصادي العراقي".

وبينت الهيئة ان "جدول الأعمال تضمن طرح نقل ساحات التبادل التجاري إلى الجانب العراقي من أجل تشغيل الأيدي العاملة العراقية وإيجاد فرص عمل للعاطلين"، موضحة ان "الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على عقد اجتماع اللجنة المذكوره أعلاه في الاول من آذار المقبل لأهميتها في تصويب واقع العديد من المعوقات التي تواجه سير العمل".

ووقعت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية واتحاد الغرف التجارة العراقية الثلاثاء على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تحكيم مشترك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

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