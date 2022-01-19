بعد التقاعد.. ميركل تتلقى أول عرض عمل

العالم - أوروبا

إذ نقلت الوكالة، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

وفقاً للمصادر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، دون أن يتلقى الرد حتى الآن، ولكن ووفقاً للوكالة، يسود في المنظمة نفسها اعتقاد بأنه من غير المرجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض العمل هذا.

الوكالة أشارت إلى أنه وفقاً لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.

كما يعتبر المجلس الاستشاري الخاص بالمنافع العامة العالمية هو أحد المشاريع الرئيسية لغوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة في ولايته الثانية ، والتي بدأت في أوائل يناير/كانون الثاني.

إذ كتب الأمين العام في تقريره حول تحويل الأمم المتحدة العام الماضي: "سأطلب من مجلس استشاري رفيع المستوى، بقيادة القادة السابقين، تحديد المنافع العامة العالمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث تكون التحسينات المطلوبة في الحوكمة أكثر إلحاحاً".

ووفقا لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن أنجيلا ميركل غادرت منصبها كمستشارة لألمانيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتخاب المستشار الجديد، أولاف شولتس.

إذ تمتلك أنجيلا ميركل رصيداً سياسياً كبيراً دخل ألمانيا وخارجها، حيث تعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ ألمانيا، خصوصاً بعد انخراطها في كثير من الملفات والقضايا ذات الأهمية الكبيرة.