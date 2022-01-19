نصف مليون غارة علی اليمن والمجتمع الدولي لايزال صامتاً

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد عزيز راشد المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن تعبر عن مدی نفاق المجتمع الدولي من أجل المال وليس من أجل المبادئ والقيم الانسانية التي بنت عليها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هناك.

وانتقد ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي مؤكداً ان اليمن تعرض لأكثر من نصف مليون غارة وقدم عشرات الالاف من القتلی والجرحی وأصبح الملايين من اليمنيين مشردين والغذاء والدواء معدم وقد شن العدوان علی اليمن، حرب الجبناء أي حصار الشعب من البر والبحر والبحر.

وأدان المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان معتبراً انها حرباً ضد المدنيين في اليمن وهذه تعتبر حرباً قذرة وغير نظيفة لايتورع العدوان فيها من ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل.

واستهدف العدوان السعودي الاماراتي خلال اليومين الماضيين الأحياء المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء. وبعدما أصبح بنك أهدافه خالياً، رجح الائتلاف، استهداف الحيّ الليبي وسط المدينة، بسلسلة غارات أدّت إلى تدمير خمسة منازل على رؤوس ساكنيها، واستشهاد 12 مواطناً، فضلاً عن إصابة 11 آخرين، وإحداث دمار واسع.