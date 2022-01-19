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السعودية تطرح صكوكا محلية بقيمة 755 مليون دولار

السعودية تطرح صكوكا محلية بقيمة 755 مليون دولار
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 2.83 مليار ريال (755 مليون دولار).

العالم - السعودية

وذكرت الوزارة في بيان أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار ريال (333 مليون دولار)، تستحق في 2030، والثانية 1.59 مليار ريال (424 مليون دولار)، تستحق في 2034.

ولجأت السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدره للخام وثالث أكبر منتج عالميا.

وارتفع الدين العام السعودية إلى 937 مليار ريال (249.9 مليار دولار) بنهاية 2021، تمثل 32.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) تشكل 32.5 بالمئة من ناتج 2020.

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