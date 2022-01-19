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"قسد" تعتقل 15 شابا بريف الرقة لتهديدهم بالتظاهر ضدها

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الامريكي 15 شابًا من مخيمات عشوائية في ريف الرقة، شمال شرق سوريا، بسبب تهديدهم بالخروج بمظاهرة تطالب “قسد” بدفع مستحقاتهم المالية، لقاء عملهم في حفر الأنفاق لصالحها.

العالم-سوريا

وبحسب مصادر محلية فإن “قسد” “اعتقلت 7 شبان من مخيم “حزيمة”، و5 من مخيم “تل البيعة” و3 من مخيم “الرشيد”، بعد مطالبتهم بمستحقاتهم المالية لقاء عملهم في حفر الأنفاق لصالحها في ريف الرقة الشمالي ومنبج شرق حلب”.

وأضافت أن “ما يسمى مكتب “العلاقات العسكرية” في “قسد” امتنع عن دفع مستحقات الشبان، والتي تبلغ نحو 500 دولار أمريكي لكل منهم، ما دفع الشبان إلى تهديد بالتظاهر للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقالهم في النهاية”.

وأشارت إلى أن “ميليشيا “قسد” نقلت الشبان المعتقلين إلى سجن الأحداث في الرقة، لتسليمهم فيما بعد إلى الأمن العام في الرقة التابع لها”.

يأتي ذك في وقت عقد امس الثلاثاء اجتماع بين ممثل الخارجية الأمريكية في سوريا “ماثيو بيرول”، ورئيس ما يسمى “مجلس دير الزور المدني -قسد” المدعو “غسان اليوسف”، تمحور الاجتماع على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لـ“قسد” في شمال شرق سوريا.

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