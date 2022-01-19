شاهد.. ما هي آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر في فيينا؟

العالم - إيران



لقاءات مكثفة ثنائية ومتعددة الأطراف، على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود تشهدها الجولة الثامنة من محادثات الغاء الحظر في فيينا التي استؤنفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي.



كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني ومنذ عودته الى فيينا الاثنين عقد ثاني اجتماع مع الترويكا الاوربية بحضور عدد من الخبراء سبقه اجتماع آخر مع الجهة نفسها بحضور ممثل عن الاتحاد الاوروبي استغرق ساعتين تمت خلاله مناقشة ما احرزته المحادثات من تقدم وسبل تقليص الخلافات حول قضيتي الغاء الحظر والتحقق منه.



وعلى هامش جولة المفاوضات الجارية عقد الوفدين الروسي والأميركي اجتماعا حول وضع الاتفاق النووي مع التركيز بشكل خاص على القضايا المهمة بحسب رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف في حين اعلن ممثل الاتحاد الاوروبي انريكي مورا الذي يزور موسكو انه اجرى محادثات مهمة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تناولت الاتفاق النووي.

وفي ظل وجود روايات وتقارير متضاربة عن مخرجات المفاوضات حتى الآن، تجمع الوفود المشاركة على ان المحادثات احرزت تقدما وتسير على المسار الصحيح وان هناك تفاهما فيما يتعلق ببعض النقاط الشاملة كمبدأ ضرورة الغاء الحظر والتحقق منه وتقديم الضمانات لإيران.. غير ان فرق التفاوض اكدت وجود قضايا خلافية مهمة لا تزال بحاجة إلى حل ومزيد من المناقشة واتخاذ قرارات سياسية.

قضايا تشمل الملفات الاربعة وهي الحظر، والموضوعات النووية، وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات، والضمانات التي تطالب بها طهران.

وتؤكد طهران ان التوصل لاتفاق جيد مرهون بإرادة جادة لدى واشنطن وتشدد على أنها لن ترضى بنتيجة أقل مما تم تحقيقه في مجال الغاء الحظر في الاتفاق النووي كما انها لن توافق على اي اتفاق لا يلغي جميع اجراءات الحظر المفروضة على البلاد وعليها التحقق من ذلك فيما على الطرف المقابل تقديم الضمانات لعدم انتهاك الاتفاق وفرض حظر على البلاد كما فعلت الادارة الاميركية السابقة.