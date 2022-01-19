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خاص بالعالم..

رد حماس علی تطهير عرقي اسرائيلي في حي الشيخ جراح

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

حذرت حرکة حماس من عواقب جريمة الحرب التي ارتکبها الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم في حي الشيخ جراح.

العالم - خاص بالعالم

ودمّرت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية صباح اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في حرکة حماس اسماعيل رضوان لقناة العالم:"نوجه تحذيراً للاحتلال الصهيوني بأن هذه الجريمة التي يرتکبها بحق اهلنا في حي الشيخ جراح يمثل صاعقاً من صواعق التفجير".

واعتبر رضوان هذه الجريمة انها "جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومحاولة للتطهير العرقي وفصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني.

واقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال؛ المقدسي 'محمود صالحية' وعدداً من أفراد أسرته؛ ما أدى إلى وقوعِ إصابات بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارِها على مداخل حي الشيخ جراح ومنعت المواطنين من الدخول للحي، تزامناً مع اقتحـامها منطقةَ عائلة الصالحية وهدم المنزل.

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